Sakarya'da 72 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sakarya'da aranan ve hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Sakarya'da hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, 2 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.