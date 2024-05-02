Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek finale yükseldi
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 31-30 mağlup ederek finale yükseldi. Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-15 önde tamamladı. İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 31-30 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 31-30 mağlup ederek finale yükseldi.
Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 31-30 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.