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Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakaryaspor'un sakat oyuncusu Nsana Simon ise idmana katılamadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmadı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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