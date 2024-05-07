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Sınıf Öğretmeni Alaettin Çetin'e Emeklilik Veda Etkinliği

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Sakarya'da 45 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrılan sınıf öğretmeni Alaettin Çetin'e öğretmen ve öğrenciler tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Sakarya'da 45 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrılan sınıf öğretmeni Alaettin Çetin'e öğretmen ve öğrenciler tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Çetin, okuldaki son gününde çalışma arkadaşları ve öğrenciler tarafından kapıda karşılandı. Meslek hayatının her yılını temsilen bir karanfil verilen Çetin, kendisi için hazırlanan panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, tebrikleri kabul etti.

Meslek hayatına 1979'da Erzurum'da başlayan Çetin, yurdun çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet yaptıktan sonra Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'na tayin oldu. Burada 25 beş yıl boyunca öğrenci yetiştiren Çetin, 45 yıllık meslek hayatını yaş haddinden dolayı emekliye ayrılarak noktaladı.

Veda pastasını keserken arkadaşlarına ve öğrencilerine teşekkür eden Çetin, "45 yıllık meslek hayatımın 25 yılını Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda geçirdim. Burada unutamayacağım çok güzel günlerim geçti. Sizleri hep güzelliklerle hatırlayacağım." ifadesini kullandı.

Okulun müdürü Cumhur Karasu da Çetin'in ardında bıraktığı güzel hatıralarla her zaman kendileriyle olmaya devam edeceğini belirterek, "Kendisine mutlu, huzurlu ve sağlıklı emeklilik hayatı diliyorum. Kurumumuza, bize ve öğrencilerimize kattığı değerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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