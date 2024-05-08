Sakarya'da aranan şahıs 72 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Sakarya'da iki ayrı şahsı aynı anda kasten öldürme suçundan aranan ve toplamda 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde 'iki ayrı şahsı aynı anda kasten öldürme' suçundan aranan ve toplamda 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAKARYA