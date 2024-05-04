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Serdivan'da müzik malzemelerini yükleyen vatandaşa silahlı saldırı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini aracına yükleyen bir vatandaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini aracına yükleyen vatandaşa yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde müzik malzemelerini park halindeki hafif ticari aracına yükleyen M.T., silahlı saldırıya uğradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden otomobille kaçtı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen şahsın müzik malzemelerini hafif ticari araca taşıyan M.T.'nin yanına kadar silahla koşması ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaşması yer aldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panikte görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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