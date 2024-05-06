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Sakarya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde bir kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karaçalılık Mahallesi, Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.E. (24) idaresindeki 54 AIC 049 plakalı otomobil ile Ü.T. (40) idaresindeki 01 VL 886 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, Ü.T. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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