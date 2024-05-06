Sakarya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karaçalılık Mahallesi, Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.E. (24) idaresindeki 54 AIC 049 plakalı otomobil ile Ü.T. (40) idaresindeki 01 VL 886 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, Ü.T. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA