Tuzlaspor, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Kasongo, Rotman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Koray Kılınç), Hasan Kılıç, Samed Onur (Dk. 60 Burak Süleyman), Del Valle, Erdi Dikmen (Dk. 60 Bülent Cevahir), Dimitrov, Oğuz Yıldırım (Dk. 80 Sinan Kurt)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Awuku, Muhammed Akarslan (Dk. 77 Sadık Baş), Mahamadou Ba, Mamba (Dk. 82 Hasanalizada), Hikmet Çiftçi (Dk. 90+7 Aksel Aktaş), Umar (Dk. 77 Stankovski), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Çağrı Giritlioğlu
Goller: Dk. 57 Mamba, Dk. 90+6 Sadık Baş (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Kasongo, Dk. 45+1 Erdi Dikmen ( Sakaryaspor ), Dk. 29 Muhammed Akarslan, Dk. 83 Stankovski (Tuzlaspor)
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yendi.