Üye Girişi
Haberler

Serdivan'da silahlı saldırıya ilişkin tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T'nin, silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Zanlının kimliğini belirleyen ekipler, C.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Serdivan İstiklal Mahallesi'nde önceki gün hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T, silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Serdivan Sakarya Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title