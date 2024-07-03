Türkiye Hollanda 3-0 ne zaman oynandı? Türkiye Hollanda 3-0 ne maçıydı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya'yı Cody Gakpo ve Donyell Malen'in (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Hollanda, çeyrek finale yükseldi. Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Peki, 2025'te oynanan Türkiye Hollanda 3-0 ne zaman oynandı?

TÜRKİYE HOLLANDA 3-0 NE ZAMAN OYNANDI?

Türkiye ile Hollanda arasında EURO 2016 elemelerinde oynanan maçta Türkiye 3-0 Hollanda üstünlüğü ile sona ermişti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Türkiye, Oğuzhan Özyakup'un şık golüyle öne geçti. Arda Turan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan'ın kaleci Cillessen'in üstünden aşırttığı top filelere gitti: 1-0

13. dakikada Van Persie'nin ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Narsingh'in sert şutunda, topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Depay'ın pasıyla topla buluşan Van Persie, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Sneijder'e çıkardı. Bu futbolcunun, gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.

26. Türkiye, Arda Turan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Hollanda'nın kendi yarı alanından kullandığı taç atışında araya giren milli futbolcu, meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Arda'nın yerden sert şutunda top, kaleci Cillessen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0

36. dakikada Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak'ın dönerek sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Cillessen'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Kalan sürede iki takım da önemli pozisyon üretemedi ve Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

49. dakikada Depay'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada, uygun durumdaki Wijnaldum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan auta gitti.

76. dakikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ön direkte topa iyi yükselen De Jong'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

86. dakikada Türkiye, Burak'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Caner, son çizgiye indikten sonra, defans oyuncusu Wiel'i geçti. Kale önüne kadar meşin yuvarlakla ilerleyen Caner, pasını Burak'a verdi. Bu futbolcunun dönerek sert şutunda top, kaleci Cillessen'in sağından köşeden ağlarla buluştu: 3-0

Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye maçı 3-0 kazandı.

Stat : Konya Büyükşehir

Hakem : Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Türkiye : Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Hakan Balta, Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 65 Mehmet Topal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 83 Olcay Şahan), Selçuk İnan, Arda Turan (Dk. 57 Volkan Şen), Ozan Tufan, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Yedekler ; Onur Kıvrak, Mert Günok, Emre Taşdemir, Ersan Gülüm, Alper Potuk, Gökhan Töre, Mehmet Ekici, Umut Bulut, Batuhan Karadeniz

Hollanda : Cillessen, Van der Wiel, De Vrij (Dk. 46 Wijnaldum), Bruma, Riedewald, Blind (Dk. 74 De Jong), Klaassen, Sneijder, Depay, Van Persie(K), Narsingh (Dk. 69 Promes)

Yedekler :Zoet, Krul, Tete, Van Dijk, Kongolo, Anita, Afellay,Huntelaar, Lens

Sarı Kart: Dk. 25 Arda, Dk. 69 Şener, Dk 74 Hakan Balta, Dk. 75 Oğuzhan (Türkiye); Dk. 37 Van Persie, Dk. 62 Van der Wiel (Hollanda)

Goller: Dk. 7 Oğuzhan, Dk. 26 Arda, Dk. 86 Burak (Türkiye)