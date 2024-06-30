Mersin'de Kayısı Üretimi ve İhracatı

Türkiye'de kayısı ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 200 bin ton kayısı üretilirken, 100 bin tonu ihraç edildiği öğrenildi. 100 bin yon kayısının Romanya, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye'de sofralık kayısı üretiminin büyük çoğunluğu Mut'ta üretiliyor. Coğrafi işaretli Mut kayısısının açık alanda hasadı bu yıl sona erdi. 712 bin dekar tarım arazisi olan Mut ilçesinde toplam 79 bin dekar alanda üretim yapılan kayısıda bu yıl rekoltenin 200 bin ton ve ihracat ise 100 bin ton olduğu öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Zeki Cüce, kayısının kilosunun turfanda döneminde 60 liradan alıcı bulurken daha sonra kilosunun 10 ila 20 liraya kadar düşmesinin üretici de ciddi bir kazanç düşüklüğüne neden olduğunu söyledi. Cüce, geçen yıl kayısının meyve suyunun yani ıskartasının kilosunun 7 ila 8 lira arasında alıcı bulurken bu sene 2 liraya dahi alıcı bulmamasının umutları seneye bıraktığını kaydetti.

Bu yıl iç piyasada geçen yıllara oranla büyük bir canlılık olmadığını belirten Cüce, "Dayanıklı, kokusu, aroması ve lezzetiyle Mut kayısısı artık dünyada da bir marka haline geldi. 2023 yılında üretilen 350 bin ton kayısının 100 bin tonu ihraç edildi. Bu yıl geçen yıllara göre rekoltemiz düşük oldu. 200 bin ton rekolte oldu bu yıl. Yalnız fiyatların çok aşağılarda olması üreticimize para kazandırmadı. Kayısı daha çok Romanya, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi" dedi.

Mut kayısısının kalite bakımından altın yılını yaşadığını söyleyen Cüce, "Üretici kaliteli ve verimli kayısı üretmenin ustası oldu. Bunun da karşılığını alamayınca çok üzüldü. Her yıl ilçemize ihracatçı acaba gelecek mi diye bir endişemiz kalmadı. Kayısı sezonu başlamadan ilçemize en az 50 ihracatçı tezgahını açıyor. Bu yıl yine 50 civarında ihracatçı firma Mut halinde kayısı alımı yaptı. İhracatın ilk kayısı alımı 60 liradan alıcı buldu. Üretimin ortalarına doğru ise bu fiyat 10 ila 20 liraya düştü" diye konuştu.

Mut Ziraat Oda Başkanı Muharrem Yılmaz ise, "Mut ilçemizde 79 bin dekar alanda kayısı üretimi yapmaktayız. Ürettiğimiz kayısıların hemen hemen yüzde 90'nı 95'i sofralıktır. Türkiye'de Mut tekdir. İlçemizin bulunduğu coğrafi konumundan dolayı erkenci kayısı Mut ilçemizde başlamaktadır. Mut ilçemizde kayısı nisan sonu başlar haziran sonu sona erer" dedi. - MERSİN