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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi

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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi. Gemi, kurtarma römorkörleri eşliğinde Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

(İSTANBUL) - Makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerine sürüklenen gemi, kurtarma römorkörleri eşliğinde Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye iki römorkör ile bir botun yönlendirildiğini açıkladı. Bir süre sonra Kurtarma 10, Kurtarma 7 ve KEGM-8 bot refakatinde gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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