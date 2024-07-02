Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki müsabakadan 3-0 galip ayrılan Hollanda, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

TURU GETİREN GOLLER GAKPO VE MALEN'DEN

Portakallar, maçın 20. dakikasında Cody Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da 83. ve 90+3. dakikalarda Donyell Malen ile iki kez daha fileleri sarsan Hollanda, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan ve son 8 takım arasına kalan taraf oldu.

MUHTEMEL RAKİBİMİZ OLDULAR

Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kalan Hollanda, A Milli Takımımız ile Avusturya arasında saat 22.00'de oynanacak son 16 turu eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Eşleşen takımlar, 6 Temmuz'da Berlin'de kozlarını paylaşacak.