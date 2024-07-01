Romanya- Hollanda maçı ne zaman? Romanya- Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Peki, Romanya- Hollanda maçı ne zaman? Romanya- Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ROMANYA- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Romanya ile Hollanda karşılaşacak.

ROMANYA- HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.