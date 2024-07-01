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Romanya- Hollanda maçı ne zaman? Romanya- Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Romanya ve Hollanda arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Romanya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Peki, Romanya- Hollanda maçı ne zaman? Romanya- Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ROMANYA- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Romanya ile Hollanda karşılaşacak.

Romanya- Hollanda maçı ne zaman? Romanya- Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ROMANYA- HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Romanya- Hollanda maçı ne zaman? Romanya- Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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