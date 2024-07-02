Romanya Hollanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Romanya Hollanda maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Romanya Hollanda maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Romanya Hollanda maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Romanya Hollanda maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Romanya Hollanda maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Romanya Hollanda maç özeti haberimizde...

ROMANYA - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ

Romanya Hollanda maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Romanya Hollanda maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Romanya Hollanda maçı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle devam ediyor.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMANDI?

Romanya Hollanda maçı 2 Temmuz 2024 Salı günü oynandı.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Romanya Hollanda maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.