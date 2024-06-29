IC Karasu Limanı, Romanya'ya Ro-Ro seferleri başlatıyor

Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'ya başlayacak Ro-Ro seferleri, AB ülkelerinin Türk tır sürücülerine yönelik vize engeli ve sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri sorununa alternatif üretiyor.

Türk tır sürücülerinin AB ülkelerinden vize almakta karşılaştığı sorunlar, Türkiye'nin ihracatının artması sonucu Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yaşanan yoğunluk ve ürünlerin Avrupa'daki alıcılarına teslimatında yaşanan gecikmeler gibi nedenlerle ihracatçılar deniz yolu bağlantılı taşımalara daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Ro-Ro şirketlerinin de artan talep doğrultusunda yeni hatlar için harekete geçmesiyle Türkiye-Karasu ile Romanya-Köstence arasında 3 Temmuz'dan itibaren başlatılacak Ro-Ro seferleri, vize sorunu bulunmayan Türk tır sürücülerinin Avrupa'ya daha hızlı şekilde gidip gelmesine yardımcı olacak.

Açılan yeni hattın Kapıkule ve Hamzabeyli'de son dönemde yaşanan uzun tır kuyruklarının azalması için de alternatif oluşturması bekleniyor.

"Avrupa'ya direkt geçiş sağlıyor"

Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, AA muhabirine, Karasu Limanı'nın 2011 yılında yap işlet devret projesi olarak ihale edildiğini, 2015'te inşaatına başlandığını ve 2017 ocak ayında da ilk gemi yanaşarak limanın işletmeye geçtiğini söyledi.

Limanın yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip olduğunu belirten Erdem, "Genel kargo yükleme olarak baktığımızda dünyanın her ülkesine buradan yük gelip gidebiliyor ama Karadeniz ülkelerinde yapılan ticarette daha fazla yoğunluğumuz var. Burada da ilk sırayı tabii Rusya alıyor." dedi.

Erdem, Rusya'ya haftada dört Ro-Ro seferinin yapıldığını, Karasu Limanı ve iş ortaklarıyla 1,5 yıldır verdikleri uğraş sonucu Karasu ve Köstence limanları arasında seferlerin başlatılmasına yönelik çalışmaların sonuna geldiklerini ifade ederek, 3 Temmuz itibarıyla seferlere başlama kararı aldıklarını anlattı.

Açılan bu yeni hattın, Türkiye'den Avrupa'ya ticarette alternatif güzergah olması dolayısıyla çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Yeni hat, Avrupa'ya sınır kapılarımızdaki beklemeleri ekarte ediyor, Karasu'dan Romanya'ya oradan Avrupa'ya direkt geçiş sağlıyor ve Bulgaristan geçişlerini de ekarte ediyor. Bu Ro-Ro seferlerini, Karasu ile Köstence arasındaki 12 saatlik çok kısa zamanda araçların karşıya gidebilmesi, kara yoluna nazaran yaklaşık 550 kilometrelik daha kısa mesafe avantajı sağlaması, böylece araçların bakım ve yakıt maliyetlerini aşağı çekmesi, yine buna bağlı karbon salınımını düşürecek olması sebebiyle çok önemli bir hat olarak görüyoruz. 3 Temmuz'da bir gemiyle seferlere başlıyoruz. İlk etapta haftada 4 sefer planlamamızı yaptık. Devam eden süreçte 2024'ün son çeyreğinde ikinci gemimizle haftada 7 sefere çıkmayı planlamaktayız."

Sadece ticari değil yolculu araçlara da hizmet verecek

İlk etapta bu hatta yıllık 65 bin, devam eden yıllarda 100 bin ve daha üstü araç sayısına ulaşmayı öngördüklerini aktaran Erdem, "Bu hatta çalışacak gemilerimizin Ro-Pax tarzı olmasından dolayı sadece ticari araçlara değil, yolcu ve yolculu araçlara da hizmet verecek olması, Avrupa'dan yurdumuza gelen vatandaşlarımızın kullanabileceği alternatif güzergah oluşturacak. Yeni lojistik güzergahı olması bakımından hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Erdem, Ro-Ro seferlerinin şu anda sadece Rusya'ya yapıldığını, Ukrayna'daki limanlar savaş sebebiyle kapalı olduğu için buraya sefer düzenlenemediğini anımsattı.

Kapıkule'deki 100 saatlik bekleme süresi 12 saate düşecek

InterEast Logistics Türkiye Ülke Müdürü Murat Kaya da firmalar olarak, şoförlerin vize gecikmelerinden dolayı ihracatta büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Yerli lojistik firmaların araçlarına şoför bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Kaya, "Kapılarda yığılmalar olabiliyor, 3-4 günü, bir aracın çıkışı 100 saati bulabiliyor. Bu da bizleri alternatif yollar aramaya sevk ediyor." diye konuştu.

Kaya, Romanya Ro-Ro hattının ülkeye birçok artılar sağlayacağına işaret ederek, örnek olarak Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa hatlarının teslimatlarının daha hızlı gerçekleşeceğini kaydetti.

Global firma olarak Romanya'da merkezi ofis ve altyapılarının bulunduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Buradan çıkış yapacak gemilerin varışı 12 saat sürüyor, yolumuza Romanya'dan devam ediyoruz. Kapıkule'de ortalama 100 saatlik bekleme süremiz Ro-Ro hattıyla 12 saate düşmüş olacak. Bu hem ihracatçılar için maliyet açısından tasarruf hem de erken teslimat sağlıyor. Ayrıca çevre politikasına baktığımız zaman emisyon avantajları sağlıyor. Burada sadece 500 kilometre kara yolu yaptığımız için çevre bakımından çok büyük avantaj sağlıyor. Bu da ürünlerini daha uygun maliyetlerle verdiği için ihracatçımıza büyük artılar sağlamaktadır."