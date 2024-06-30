Gürcistan elendi mi, Gürcistan çeyrek finale çıktı mı?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları başladı. Turnuvanın ev sahibi Almanya'nın yanı sıra İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Fransa, Romanya, Belçika, Portekiz ve Türkiye son 16 turuna adlarını yazdırdı. Ancak futbolseverlerin merak ettiği bir konu var: Gürcistan çeyrek finale çıktı mı, yoksa elendi mi? İspanya ve Gürcistan arasındaki maçın sonucu bu sorunun yanıtını belirleyecek.
A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Gürcistan elendi mi, Gürcistan çeyrek finale çıktı mı?
EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI
Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
29 Haziran Cumartesi
19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)
30 Haziran Pazar
19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)
22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi:
19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)
2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
GÜRCİSTAN ELENDİ Mİ, ÜST TURA ÇIKTI MI?
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