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Fenerbahçe Avusturya'ya hareket etti

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak Avusturya'ya hareket etti. Sarı-lacivertli takım, Romanya 1. Lig ekibi Perolul Ploieşti ile yaptığı hazırlık maçını kazandıktan sonra İstanbul'a döndü.

Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Romanya 1. Lig ekibi Perolul Ploieşti ile yaptığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçının ardından Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nden kalkan otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Topuk Yaylası'nı D-100 kara yoluna bağlayan 10 kilometrelik yol boyunca kafileye tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Topuk Yaylası'ndaki tesislerde 24 Haziran'da kampa giren sarı-lacivertliler, 6 gün süren kampta pas, pres, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Günde çift idmana çıkan futbolcular, çalışmalarını çift kale maçlarla tamamladı.

Takımın basına ve taraftara açık idmanlarını izleme fırsatı bulan taraftarlar, Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Teknik adam ve oyuncular da taraftarlar için tişört ve forma imzaladı.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi - Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba - Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi - Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Avusturya İstanbul Romanya Spor Güncel Haberler

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