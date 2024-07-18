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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Romanya'da

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya'ya resmi ziyarette bulunarak Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1'inci Toplantısı'na katıldı. Toplantıda istihdam, sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği gibi konular ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye- Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1'inci Toplantısı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya'ya geldi. Temaslarına başlayan Bakan Işıkhan, Türkiye- Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1'inci Toplantısı'na katıldı. Heyetler arası gerçekleşen toplantıda, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun yanı sıra Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu da hazır bulundu.

Görüşmede istihdam, sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği gibi temel konularda deneyim ve politikalar ele alındı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı esnasında bizleri davet eden kıymetli mevkidaşım Sayın Simona Bucura-Oprescu'ya teşekkür ediyor, Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın etkinliğinin artırılmasına yönelik çabaları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Işıkhan Romanya temaslarına ilişkin açıklamasında ise, "Tarihi güçlü bağlara sahip olduğumuz Romanya'da ülkelerimiz arasında stratejik işbirliklerimizi değerlendirecek, mevkidaşlarımız ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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