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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi kurtarıldı

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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan 'Oskano 35' isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

KOCAELİ'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı, Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 178 metre uzunluğundaki 'Oskano 35' isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken, bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kurtarıldı. Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "OS Kano 35 isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda KURTARMA-10 römorkörümüz yedeğinde kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-8 botumuz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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