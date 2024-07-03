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BBC

Türkiye, Avusturya'yı yenerek Hollanda'nın rakibi oldu

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Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Romanya’yı 3-0 yenerek Berlin'deki çeyrek finale adını yazdıran Hollanda'da, Türkiye - Avusturya maçı da geniş şekilde değerlendiriliyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Romanya’yı 3-0 yenerek Berlin'deki çeyrek finale adını yazdıran Hollanda'da, Türkiye - Avusturya maçı da geniş şekilde değerlendiriliyor.

Hollanda medyası ve futbol kamuoyunda, Leipzig’de Türkiye ile karşılaşan Avusturya, maçın mutlak favorisi olarak gösteriliyordu.

Hollandalı futbol yorumcuları, Portakalları 3-2, Polonya’yı da 3-1 yenerek D Grubu’nu Fransa’nın önünde lider tamamlayan Avusturya’nın, 2 ay önceki hazırlık maçında Türkiye karşısından 6-1’lik sonuçla ayrıldığına vurgu yapıyordu.

Hollanda’nın popüler gazetelerinden AD, Türkiye'nin galibiyetinde, “Real Madrid’in zarif yeteneği Arda Güler’in" rolüne dikkat çekti ve "iki güçlü korner atışıyla Merih Demiral’ı kahraman konumuna taşıdığını" yazdı.

Euro 2024 maçlarını canlı veren kamu yayıncısı NOS, Türk Milli Takımı’nın Avusturya karşısındaki performansından övgüyle söz etti.

NOS, “Hollanda’nın bir sonraki rakibi Türkiye” başlıklı haberinde, Avusturya maçının kahramanı olarak kaleci Mert Günok ve iki golün sahibi Merih Demiral’ı seçti.

Hollanda medyası, özellikle son saniyede Cristoph Baumgartner’in kafa vuruşunda Mert Günok’un topu çelmesinin, çeyrek finali getiren en önemli pozisyonlardan biri olduğunun altını çizdi.

NOS yorumcusu ve Hollanda futbolunun önemli isimlerinden bir olan Marco van Basten, genç bir ekip olan Türk Milli Takımı’nın mücadelesinden övgüyle söz etti.

NOS, maçın ardından Hollanda doğumlu milli oyuncular Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu ile canlı röportaj yaptı.

Kökçü, 6-1’lik hazırlık maçına işaret ederek, “Bu o maçın intikamıydı" dedi.

Orkun Kökçü, sarı kart cezası nedeniyle Hollanda karşısında forma giyemeyecek olmasından dolayı buruk hissettiğini söyledi.

Kökçü, “Fakat takım arkadaşlarımın Hollanda'ya karşı iyi bir maç çıkaracaklarına inanıyorum" dedi.

Ferdi Kadıoğlu ise, Hollandalı muhabirin, “Hollanda Milli Takımı olarak, Türkiye’den korkmalı mıyız?” sorusuna, “Kesinlikle korkmalısınız” karşılığını verdi.

Hollanda doğumlu olan Kadıoğlu, 18 yaşına kadar bu ülkede yaşamış ve futbol oynamıştı.

Türk Milli Takımı’yla katıldığı ilk turnuvada çeyrek finale çıkmanın harika bir duygu olduğunu belirten Kadıoğlu, Hollanda maçının kendisi için çok özel olacağını vurguladı.

Almanya’daki Türkiye taraftarlarının önemli bir katkı sağladığına da işaret eden Fenerbahçeli yıldız oyuncu, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası’nda final oynamak olduğunu söyledi.

Hollanda Avusturya'ya yenilmişti

RTL haber kanalı, gelişmeleri, “Türkiye, Avusturya karşısındaki sürpriz galibiyetin ardından Hollanda’nın rakibi oldu” başlığıyla aktardı.

Haberde, “Türkler, Avusturya'ya karşı aldıkları 2-1’lik zorlu zaferin ardından sürpriz bir şekilde yoluna devam ediyor” dendi.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, “Türkiye Avusturya’yı yendi ve çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu” başlıklı haberinde, daha milli marşlar biter bitmez Türklerin golü bulduğunu vurguladı.

AD gazetesi ise Türkiye’nin, “heyecan verici bir galibiyet” sonrası çeyrek finale yükseldiğini ve defans oyuncusu Merih Demiral'in rüya gibi bir akşam yaşadığını” aktardı.

AD’ye göre, kaleci Mert Günok, uzatmanın son saniyelerinde turnuvanın en iyi kurtarışlarından birini yaptı.

AD, maçın sonunda çoğunluğu Almanya'da yaşayan Türk taraftarların, Avusturya tribünlerine karşı karşı “Auf Wiedersehen (güle güle)” şarkısını söylediğini de aktardı.

De Volkskrant gazetesi de, “Hollanda, grup aşamasında 3-2 mağlup olduğu Avusturya ile oynamak zorunda olmasa da, geleneksel olarak zorluk yaşadığı bir rakip olan Türkiye'de karşılaşacak” yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, Hollanda ve Türkiye birbirlerine karşı toplam 14 uluslararası maç oynadı. Bunlardan 6’sını Hollanda, 4’ünü Türkiye kazandı. 4 maç da berabere sonuçlandı.

Voetbal International dergisi, Türkiye’nin 2-1’lik skorla Avusturya’yı şaşırttığını yazdı.

Derginin yorumunda, Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ödevini iyi yaptığı ve Hollanda'nın Avusturya'ya karşı 3-2 yenildiği maçtan yararlı dersler aldığı belirtilerek, “Türkiye, Avusturya’nın taktiklerini önemli ölçüde bozdu” dendi.

Hollanda medyasında, Mert Günören ve Merih Demiral’ın yanı sıra, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü’nün oynadığı oyundan övgüyle söz edildi.

Hollanda medyası, çeyrek final karşılaşmasının, 'Türkiye dışındaki en büyük Türk kenti' olan Berlin’de oynanacak olmasının büyük bir seyirci desteği sağlayacağına işaret ediyor.

Türkiye - Avusturya maçının ardından Hollanda’da Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı birçok kentte sevinç gösterileri düzenlendi.

Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Tilburg başta olmak üzere birçok kentte Türk Milli Takımı taraftarları, araç konvoyu oluşturup, yasak olmasına rağmen klakson çalarak galibiyet kutlaması yaptı.

BBC

Avusturya Hollanda Romanya Türkiye Berlin Futbol Göçmenler Futbol Spor Haberler

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