Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncular kimler?

AVUSTURYA TÜRKİYE TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda- Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

TÜRKİYE İLE AVUSTURYA 18. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

Avusturya Türkiye tek maç zerinden oynanaak. Maçın rövanşı olmayacak.

SON MAÇTA FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULAR KİMLER?

? /Mevki /Futbolcu/ Doğum tarihi (yaş) /Maç/ Gol /Kulüp

1 KL Mert Günok 1 Mart 1989 (35 yaşında) 31 0 Türkiye Beşiktaş

23 KL Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996 (28 yaşında) 27 0 Türkiye Trabzonspor

12 KL Altay Bayındır 14 Nisan 1998 (26 yaşında) 10 0 İngiltere Manchester United

22 DF Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 (29 yaşında) 61 5 Türkiye Galatasaray

2 DF Zeki Çelik 17 Şubat 1997 (27 yaşında) 47 2 İtalya Roma

3 DF Merih Demiral 5 Mart 1998 (26 yaşında) 47 2 Suudi Arabistan El-Ehli

18 DF Mert Müldür 3 Nisan 1999 (25 yaşında) 26 2 Türkiye Fenerbahçe

20 DF Ferdi Kadıoğlu 7 Ekim 1999 (24 yaşında) 18 1 Türkiye Fenerbahçe

14 DF Abdülkerim Bardakcı 7 Eylül 1994 (29 yaşında) 10 1 Türkiye Galatasaray

4 DF Samet Akaydin 13 Mart 1994 (30 yaşında) 9 0 Yunanistan Panathinaikos

13 DF Ahmetcan Kaplan 16 Ocak 2003 (21 yaşında) 0 0 Hollanda Ajax

10 OS Hakan Çalhanoğlu (Kaptan) 8 Şubat 1994 (30 yaşında) 89 19 İtalya Internazionale

11 OS Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997 (27 yaşında) 45 3 Fransa Lille

5 OS Okay Yokuşlu 9 Mart 1994 (30 yaşında) 41 1 İngiltere West Bromwich Albion

17 OS İrfan Can Kahveci 15 Temmuz 1995 (28 yaşında) 32 2 Türkiye Fenerbahçe

6 OS Orkun Kökçü 29 Aralık 2000 (23 yaşında) 31 2 Portekiz Benfica

15 OS Salih Özcan 11 Ocak 1998 (26 yaşında) 20 0 Almanya Borussia Dortmund

16 OS İsmail Yüksek 26 Ocak 1999 (25 yaşında) 16 1 Türkiye Fenerbahçe

25 OS Yunus Akgün 7 Temmuz 2000 (23 yaşında) 10 2 İngiltere Leicester City

8 OS Arda Güler 25 Şubat 2005 (19 yaşında) 10 2 İspanya Real Madrid

9 FV Cenk Tosun 7 Haziran 1991 (33 yaşında) 52 21 Türkiye Beşiktaş

7 FV Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 (25 yaşında) 32 6 Türkiye Galatasaray

21 FV Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 (24 yaşında) 18 2 Türkiye Galatasaray

19 FV Kenan Yıldız 4 Mayıs 2005 (19 yaşında) 10 1 İtalya Juventus

26 FV Bertuğ Yıldırım 12 Temmuz 2002 (21 yaşında) 3 2 Fransa Stade Rennais

24 FV Semih Kılıçsoy 15 Ağustos 2005 (18 yaşında) 2 0 Türkiye Beşiktaş