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Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çıktığı ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yendi. Maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertlilere galibiyeti Dzeko ve Zajc getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Mourinho yönetimindeki ilk maçını kazanmış oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı. Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu sınavdan galibiyetle ayrılmasını bildi.

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Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

MOURINHO İLE İLK MAÇ İLK GALİBİYET

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:

  • 6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe-Admira Wacker
  • 10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe-Hajduk Split
  • 13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe-Strasbourg
Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Mehmet Topal Edin Dzeko Fenerbahçe Romanya Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Doğuş:

Halı sahada rakip arıyoruz. Duyurulur

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Oguz Kaan Taşdemir:

Şimdi yıldız ı hakettilet işte.

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önderhavva demir:

vallahi bravo :))))))))))

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Ahmet Gündoğdu:

helal be MORINYO ABİ.ŞAK ŞAK ŞAK.

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T.C. Vatandaşı:

13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe-Strasbourg sabırsızlıkla bekliyorum.

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