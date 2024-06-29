Fenerbahçe Jose Mourinho ile ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çıktığı ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yendi. Maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertlilere galibiyeti Dzeko ve Zajc getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Mourinho yönetimindeki ilk maçını kazanmış oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı. Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu sınavdan galibiyetle ayrılmasını bildi.
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Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.
MOURINHO İLE İLK MAÇ İLK GALİBİYET
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:
- 6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe-Admira Wacker
- 10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe-Hajduk Split
- 13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe-Strasbourg