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EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galibiyeti getiren milli takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Eğer Avusturya'yı geçmeyi başarırlarsa, çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacaklar.

F Grubu'nun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Peki, EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?

EURO 2024'TE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.

EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?

SON 16 TURUNDA TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM?

İşte son 16 turunda oynanacak tüm maçlar;

Avusturya - Türkiye

İspanya - Gürcistan

Almanya - Danimarka

Portekiz - Slovenya

Fransa - Belçika

Romanya - Hollanda

İngiltere - Slovakya

İsviçre - İtalya

EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?

EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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