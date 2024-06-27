EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?
EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galibiyeti getiren milli takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Eğer Avusturya'yı geçmeyi başarırlarsa, çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacaklar.
F Grubu'nun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Peki, EURO 2024'te Türkiye'nin rakibi kim olacak? Son 16 turunda Türkiye'nin rakibi kim?
EURO 2024'TE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.
SON 16 TURUNDA TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM?
İşte son 16 turunda oynanacak tüm maçlar;
Avusturya - Türkiye
İspanya - Gürcistan
Almanya - Danimarka
Portekiz - Slovenya
Fransa - Belçika
Romanya - Hollanda
İngiltere - Slovakya
İsviçre - İtalya