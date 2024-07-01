TRT 1 canlı maç izle! FRANSA-BELÇİKA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika" (Canlı)

21:00 Kupa Saati (Canlı)

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Portekiz-Slovenya" (Canlı)