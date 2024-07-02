Romanya Hollanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Romanya Hollanda maçı ne oldu?

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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Romanya Hollanda maçı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle devam ediyor.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Romanya Hollanda maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Romanya Hollanda maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya Hollanda maçı saat 19.00'da başlayacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Romanya Hollanda maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya Hollanda maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Romanya Hollanda maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.