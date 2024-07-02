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Romanya Hollanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Romanya Hollanda maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Romanya Hollanda maçı oynanıyor. Romanya Hollanda maçı kaç kaç merak ediliyor. Romanya Hollanda canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Romanya Hollanda maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Romanya Hollanda maçı oynanıyor. Romanya Hollanda maçı kaç kaç merak ediliyor. Romanya Hollanda canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Romanya Hollanda maçı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle devam ediyor.

Romanya Hollanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Romanya Hollanda maçı ne oldu?

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Romanya Hollanda maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Romanya Hollanda maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya Hollanda maçı saat 19.00'da başlayacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Romanya Hollanda maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya Hollanda maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Romanya Hollanda maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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