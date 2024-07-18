Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Romanya'ya gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye- Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu toplantısına katılmak üzere Romanya'ya gitti.

Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu toplantısını yapmak üzere Romanya'dayız. Tarihi güçlü bağlara sahip olduğumuz Romanya'da ülkelerimiz arasında stratejik işbirliklerimizi değerlendirecek, mevkidaşlarımız ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.