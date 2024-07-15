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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine müdahale etti.

(İSTANBUL) Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeki bir gemi, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeye iki römorkör ile bir bot yönlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörlerimiz ile KEGM-8 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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