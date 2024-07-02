BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Temmuz Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

2 Temmuz Pazartesi günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak. Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var?

2 TEMMUZ SALI MAÇ PROGRAMI

19.00 Romanya - Hollanda

22.00 Avusturya - Türkiye

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Salı günü oynanacak maçların tamamlanmasıyla çeyrek finale kalacak toplam 8 belli olacak. Çeyrek final maçları ise 5-6 Temmuz'da oynanacak.

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz

Yarı finaller 9-10 Temmuz

Final 14 Temmuz