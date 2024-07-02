BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Temmuz Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
2 Temmuz Salı günü hangi futbol maçları oynanacak ve bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak? Şifresiz olarak izlenebilecek maçlar hangileri? Bu soruların yanıtları futbol severler tarafından merakla bekleniyor.
2 Temmuz Pazartesi günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak. Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var?
2 TEMMUZ SALI MAÇ PROGRAMI
19.00 Romanya - Hollanda
22.00 Avusturya - Türkiye
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?
Salı günü oynanacak maçların tamamlanmasıyla çeyrek finale kalacak toplam 8 belli olacak. Çeyrek final maçları ise 5-6 Temmuz'da oynanacak.
Çeyrek finaller 5-6 Temmuz
Yarı finaller 9-10 Temmuz
Final 14 Temmuz