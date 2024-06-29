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Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk hazırlık maçına Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti takımıyla çıkıyor. Maç, Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.

Dünyaca ünlü antrenörü Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Petrolul Ploieşti kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE YOUTUBE HESABINDAN CANLI YAYINLANACAK

Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe-Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Mehmet Topal Fenerbahçe YouTube Romanya Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SUNSET null:

Ülke dışındaki maçlarda fenerli olmasak bile tarafımız kırmızı beyazdır başarılar FB.

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