Romanya Hollanda maçı CANLI izle! (EURO 2024) Romanya Hollanda EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Romanya Hollanda maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Romanya Hollanda maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya Hollanda maçı saat 19.00'da başlayacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Romanya Hollanda maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya Hollanda maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Romanya Hollanda maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.