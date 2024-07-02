Romanya Hollanda maçı CANLI izle! (EURO 2024) Romanya Hollanda EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Romanya Hollanda EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Romanya Hollanda maçı canlı izle araştırması yapıyor. Romanya Hollanda maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Romanya Hollanda maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Romanya Hollanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Romanya Hollanda canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...
Romanya Hollanda maçı canlı izle! Romanya Hollanda EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Romanya Hollanda maçı canlı izle araştırması yapıyor. Romanya Hollanda maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Romanya Hollanda maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Romanya Hollanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Romanya Hollanda canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri!
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE
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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN
Romanya Hollanda maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Romanya Hollanda maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.
- Uydu: TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V Dikey
- Sembol Oranı: 30.000
- FEC: 3/4
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya Hollanda maçı saat 19.00'da başlayacak.
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Romanya Hollanda maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Romanya Hollanda maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Romanya Hollanda maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.