Fenerbahçe, Natalia Munteanu'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu'yu kadrosuna kattı. Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL