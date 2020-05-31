Restoranlar açılmak için hazırlıklarını tamamladı
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Restoranlar açılmak için hazırlıklarını tamamladı

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme sürecine girilmesi ile yarın açılacak olan restoran ve lokantalar, yaklaşık 2 buçuk ay sonra yeniden hizmet vermek için hazırlıklarını tamamladı.

Restoranlar açılmak için hazırlıklarını tamamladı
31.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:32

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme sürecine girilmesi ile yarın açılacak olan restoran ve lokantalar, yaklaşık 2 buçuk ay sonra yeniden hizmet vermek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde lokantalar ve restoranlar kapatılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde bazı işletmeler paket servis ile hizmet verirken, bir kısmı ise işletmesini tamamen kapatmıştı. Normalleşme süreci içinde lokantalar ve restoranlar 1 Haziran tarihinde yeniden açılıyor. Açılışına 1 gün kalan restoran ve lokantalar hazırlıklarını yeni döneme göre tamamladı. Eskişehir'in ünlü restoranlarından Ciğerci Aziz Usta'da da açılış için hazırlıklar son gün devam etti. İşletmede her yer dezenfekte edilirken, sosyal mesafeye uygun olarak masalar düzenlendi. Ardından temizliği yapılan işletme, yarın müşterilerini ağırlamaya başlayacak.

Ciğerci Aziz Usta'nın sahibi Aziz Karagöz, yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olduklarını hatırlattı. Korona virüs ile dünyanın mücadele verdiğini aktaran Karagöz, "Öncelikle tüm Türkiye'nin ve dünyanın bu normalleşme dönemine geçmesi sebebiyle büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık restoran olarak. Bütün hijyen kurallarına uyduk. İlaçlamamızı yaptık, mutfağımız hazır. Tüm personelimize hijyen eğitimi yaptırdık. Her akşam iş bitiminden sonra tekrar ilaçlama yapacağız. Sabaha kadar da bakteri kalmayacağına inanıyoruz. İnşallah normalleşmeye gideceğiz. Covid-19 virüsü insanlığın sağlıktan önemli olmadığını, her şeyin sağlık olduğunu tekrardan anlatmıştır. O yüzden hijyen ve sağlık kurallarına uymamız lazım. Gıda olarak da sağlıklı ve hijyenik beslenmeyi ön görüyoruz. İnşallah herkes bundan sonra dikkat edecektir. Bu şekilde Allah kısmet ederse herkes işine başlayacak. Bir buçuk metre arayla masalarımızı düzenledik. Bakanlığın dediği gibi sosyal mesafe kurallarına uyarak hazırladık. Tüm kurallara uyarak her şeye hazır durumdayız şu anda" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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