Eskişehir'de Dış Çekim Yaptıracak Çiftlere Tavsiyeler

Eskişehir'de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dış çekim yaptırmayı düşünen çiftlere yönelik tavsiyeler veren fotoğrafçı esnafı, mağdur olmak istemeyen vatandaşların sadece sosyal medya üzerinden fiyat almak yerine yüz yüze görüşmeler yapmalarını ve korsan iş yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıklarının artışa geçmesiyle birlikte çiftlerin düğün hazırlıkları başladı. Mayıs ayı itibariyle tam anlamıyla açılacak olan düğün sezonu için fotoğrafçılar da müşterileriyle iş görüşmelerini sürdürürken, esnaf, dış çekim yaptıracak çiftlere nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Çekimin yapılacağı gün stresten uzak durulmasını, hava şartlarına uygun tedbirler alınmasını ve çok fazla yakın kişinin getirilmemesini öneren fotoğrafçılar, arkadan birilerinin kendilerine müdahale etmeleri durumunda akıllarındaki pozları ortaya çıkartmak konusunda zorlandıklarını ifade etti. Fiyat almak konusunda sıkça kullanılan sosyal medya üzerinden anlaşma yapmanın ise son derece tehlikeli olduğunu dile getiren esnaf, fotoğraf çekiminin sadece maddi yönüyle değerlendirilmemesini ve görüşmelerin yüz yüze gerçekleştirilmesini önerdi. Çiftlere düğün gününün kendileri için en önemli gün olduğunu ve o anın bir daha yaşanmayacağını hatırlatarak korsan iş yapan kişilere de ayrı bir parantez fotoğrafçı sanatçıları, mağduriyet yaşanmaması için çekim işinin mesleğinde iyi olan kişilere emanet edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Çiftlerimiz stresten uzak durmalı"

Eskişehir'de fotoğrafçılık yapan İdris İbiş, işlerin yavaş yavaş başladığını söyledi. İlerleyen günlerde nişan, söz ve düğün işlerinin artmasıyla yoğunlaşacaklarını dile getiren İbiş, "İşler başladı ama çiftlerimizin dış çekimlerde dikkat etmesi gereken bazı detaylar var. Dış çekimlerde özellikle çekim harici bir gün ise çiftlerimiz stresten uzak durmalı. Birincisi bu. İkincisi de, çekim esnasında telefonlarını kapatmaları gerekiyor. Bunlar çekimdeyken çiftlerimizin stresini azaltacak şeyler. Yanlarında çok fazla kişi getirmemeleri ve bunu en aza düşürmeleri iyi olur. Çünkü daha fazla insan daha fazla kafa karışıklığına neden oluyor. Daha az insanla daha iyi bir şekilde çekime devam edilebiliyor. Diğer taraftan, çekimlerde dikkat etmeleri gereken en önemli hususlardan birisi çekim günü hava şartlarına göre aksesuarlar getirilmesi. Mesela yaz aylarında ben gelinlerimden sıcaktan korunsunlar, bunalmasınlar diye şemsiye ve yelpaze istiyorum. Çünkü çiftimiz ne kadar rahat olursa çekimlerde o kadar da mutlu fotoğraflar çıkartabiliyoruz. Kalabalık olması fotoğrafçının işini çok fazla zorlaştırıyor. Çünkü her kafadan farklı sesler çıkmaya başlıyor. Fotoğraf sanatçısı kendi kafasında düşündüğü pozları yapmaya çalışırken arkadan birileri müdahale ettiğinde doğal olarak poz kafasından silinebiliyor. Birçok arkadaşımız da bu tarz sorunlar yaşayabiliyor. Ne kadar az insan o kadar mutlu fotoğraf" dedi.

"Dış çekim için sadece sosyal medyadan fiyat alarak karar vermek çok doğru değil"

Çoğu kişinin sosyal medyadan fiyat almak için sorduğunu ancak ama önemli olanın sadece fiyat almak olmadığını vurgulayan İbiş, "Bu fotoğraf sanatçısının fotoğrafları ne kadar iyi, gerçekte birebir görüştüğümüzde acaba bizim elektriğimiz uyacak mı? Çiftler bu soruları kendilerine sormalı. Çünkü fotoğraf sanatçısı ile çiftler arasında da bir uyum lazım. Sonuçta bu bir ekip işi olmuş oluyor. Diğer türlü, iki taraf birbirine uymuyorsa fotoğrafa da yansıyor. Onun için sadece sosyal medyadan fiyat alarak karar vermek çok doğru değil. Sadece sosyal medyadan fiyat verenler de var ama stüdyosu veya bir ajansı olan firmalarla yüz yüze görüşmek bu konuda çok daha sağlıklı oluyor. Aksi takdirde hiç görmediğiniz bir insanla dış çekimde karşılaşıyorsunuz ve fotoğraf çekimine gidiyorsunuz. Bu çok sağlıklı bir iş değil. Vergiye tabi olmayan, oda kaydı bulunmayan, ustalık ve kalfalık belgesi edinmeyen kişilere korsan fotoğrafçılar deniyor. Bu durumun aynısı diğer sektörlerde de bulunuyor. Mesela taksicilikte. Ama fotoğrafçılıkta daha çok. Küçümsemek için söylemiyorum ama bir kepçeci işini yaparken bırakıp fotoğraf çekebiliyor. Bilmiyorlar ve düşünmüyorlar ya da umursamıyorlar ki, düğün günü bu çiftin en önemli günü. Bir daha yaşanmayacak. Yani bunu işin ehline vermediğinizde doğal olarak o günü geri getiremeyeceksiniz" şeklinde konuştu."

"Çiftlerimizin korsan fotoğrafçılık dediğimiz olaya mutlaka dikkat etmesi gerekiyor"

Kendilerinin her yıl gördükleri ve birebir şahit oldukları bazı mağduriyetler olduğunu da aktaran İbiş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Örnek veriyorum, korsan fotoğrafçı dediğimiz kişilere çekim yaptırıp ve paralarının tamamını ödeyip işin karşılığını alamayan çiftlerimiz var. Fotoğraflarını dijital ortamda bile zor alıyorlar. Bunları bize getirip tekrardan bir ücret ödeyip albüm yaptırıyorlar. Ben çok üzülüyorum. Çünkü hem daha fazla para ödemiş ve işin kalitesini daha da aşağıda tutmuş oluyorlar. Yani korsan fotoğrafçılık dediğimiz olayda çiftlerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Benim demek istediğim, dolandırılmamak için sadece sosyal medya üzerinden fiyat almaktan ziyade biraz zamanlarını ayırıp birebir yüz yüze görüşmeleri. Fiyatlar genel olarak bu sene enflasyonla beraber rakamsal olarak yükseldi ama genele baktığımızda yüzdesel olarak çok yüksek değil. Ortalama 9 bin liradan başlayıp, 35 bin liralara kadar çıkıyor Eskişehir'de. 9 bin liralık bir hizmet ortalama 1 buçuk saatlik özel plato dediğimiz çekim alanında fotoğraf çekimi ve dijital arşivlerinin tamamının verilmesi. Fiziksel bir baskı olduğu zaman fiyat ona göre değişiyor." - ESKİŞEHİR