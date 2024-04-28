Esnaf, çiçeğin dibine çöp atılmasına tepki gösterdi

Eskişehir'de çiçeğin dibine çöp atılmasına tepki gösteren bir esnaf saksının önüne, "İnsanlık yapın, buraya çöp atmayın" yazılı kağıt yapıştırarak duyarlılık mesajı verdi.

İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki çiçek saksısının önüne yapıştırılan kağıttaki mesaj dikkat çekti. Saksının içerisine çöp atılmasına tepki gösteren esnaf, "İnsanlık yapın, buraya çöp atmayın" yazarak vatandaşlardan daha duyarlı davranmasını istedi. Ancak buna rağmen, büyük bir yazıyla yazılan uyarının dikkate alınmadığı ve saksının içerisine sigara izmaritleri atıldığı görüldü. - ESKİŞEHİR