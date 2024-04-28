Eskişehir'e turist akını

Havaların ısınmasıyla beraber Eskişehir'e akın eden turistler, bazı bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Eskişehir'de turist yoğunluğu başladı. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen yüzlerce kişi, zamanlarını Eskişehir'e gelerek değerlendirmeyi tercih etti. Kentin simge haline gelen noktalarında yoğunluk oluşturan tur kafileleri, esnafın da yüzünü güldürdü. Tarihi Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı, Sazova Parkı ve müzeler, kente gelen turistlerin uğrak noktaları haline geldi. Şehrin işlek caddelerinde yoğunluktan dolayı zaman zaman trafik sıkışıklığı meydana gelirken, müzeleri ziyaret etmek isteyen turistler uzun kuyruklar oluşturdu.

"Eskişehir'de keyifli bir gün geçiriyoruz"

İzmir'in Ödemiş ilçesinden gelen Seher Gültekin, "Eskişehir'e turla geldik ve ailecek çok beğendik. Burası gerçekten yaşanılabilecek bir şehir. Eşim ve çocuklarımla birlikte oldukça keyifli bir gün geçiriyoruz. Birçok müzeyi gezdik. Odunpazarı evlerini ve porsuk çayını çok sevdik. Birazdan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkına gideceğiz. Ailecek heyecanlıyız" dedi. - ESKİŞEHİR