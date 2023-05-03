TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ Fethiye'de Halkla Buluştu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Muğla Milletvekili Adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Fethiye'deki halk buluşmasında partililerle bir araya geldi. TİP Genel Başkanı Baş, 'Bu ülkede sadece parası olanların siyaset yapabileceği bir döneme hep beraber son verelim. Tarikatların elini, ayağını öpenlerin siyaset yapabileceği bir döneme son verelim. Sadece patronlara hizmet edenlerin siyaset yapabileceği bir döneme son verelim. Kadın düşmanlarının varlığını bitirelim. İşçi düşmanlarının yönettiği bir anlayışa son verelim' sözleriyle partisine destek çağrısında bulundu.

ESMA TURAN

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Muğla Milletvekili Adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Fethiye'deki halk buluşmasında partililerle bir araya geldi. TİP Genel Başkanı Baş, "Bu ülkede sadece parası olanların siyaset yapabileceği bir döneme hep beraber son verelim. Tarikatların elini, ayağını öpenlerin siyaset yapabileceği bir döneme son verelim. Sadece patronlara hizmet edenlerin siyaset yapabileceği bir döneme son verelim. Kadın düşmanlarının varlığını bitirelim. İşçi düşmanlarının yönettiği bir anlayışa son verelim" sözleriyle partisine destek çağrısında bulundu.

Muğla Milletvekili Adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ ile beraber Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, halkı TİP'e oy vermeye çağırdı. TİP Genel Başkanı Baş'ın açıklamaları şöyle:

"BU ÜLKEDE MUHALEFET YAPMAK KONUSUNDA BİZDEN DAHA İYİSİNİ BULAMAZSINIZ"

"Biz görüşmelerimizi gizlemeye tenezzül etmeyiz. Biz bu ülkeyi emek verenlerin, alın teri dökenlerin, işçilerin, emekçilerin yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yöneteceğine de eminiz. Türkiye İşçi Partisi, emekçiler iktidar olsun diye kurulmuş bir partidir. Ama Türkiye İşçi Partisi, 14 Mayıs günü iktidara gelemeyeceğini bilen bir partidir. Yurttaşın karşısına çıkıp bize oy verin, biz 14 Mayıs'ta iktidar olacağız, size şunu yapacağız, bunu yapacağız diyen yalancı siyasetçilerden değiliz. Açık konuşuyoruz, net konuşuyoruz. Diyoruz ki, yurttaş elbette ki iktidarı belirlemek ister, iktidarı almak ister ama arkadaşlar, kardeşler iktidar dediğiniz her rejimde var. Faşist diktatörlerde de iktidar var, krallarda da iktidar var, padişahlarda da iktidar var. Önemli olan bazen muhalefetin ne olduğudur. Bu seçimde yurttaşın şöyle bir şansı var, bir oy verecek iktidarı belirleyecek, bir oy verecek o iktidarı denetleyecek muhalefeti belirleyecek. Bu ülkede muhalefet yapmak konusunda bizden daha iyisini bulamazsınız.

"YILLARDIR BU ÜLKEYİ TARİKATLARIN YÖNETMESİNDEN BIKMADINIZ MI?"

Biz TİP'e oy verin diyoruz. Çok basit, sade, net. Türkiye İşçi Partisi'ne oy verin. Neden oy verin? Mesela şunu reddettiğiniz için oy verin. Hayatının bir döneminde bir seçimde, üç seçimde, beş seçimde, belki aklına yattığı için, belki başka çare bulamadağın için bir partiye oy vermişsin çünkü o zaman TİP yokmuş. Pusulada TİP yokmuş, sen gitmişsin başka partiye oy vermişsin. Şimdi birgün bir partiye oy verdin diye ölene kadar hep o partiye oy vereceksin diye bir kural yok. Geride kalan 4.5 yıla bakın, bu partinin milletvekilleri Meclis kürsüsünde sizin yüreğinizden geçeni söylediyse, sizin aklınızdan geçeni söylediyse, sizin düşündüğünüze paralel şeyler söylediyse. Yani siz bu partiyi doğru buluyorsanız, güzel buluyorsanız, iyi buluyorsanız n'olur bu partiyi güçlendirin. Yani bu ülkede sadece parası olanların siyaset yapabileceği bir döneme hep beraber son verelim. Sadece tarikatların elini, ayağını öpenlerin siyaset yapabileceği bir döneme son verelim. sadece patronlara hizmet edenlein siyaset yapabileceği bir döneme son verelim. Kadın düşmanlarının varlığını bitirelim. İşçi düşmanlarının yönettiği bir anlayışa son verelim. Bıkmadınız mı, yıllardır bu ülkeyi patronların yönetmesinden bıkmadınız mı, tarikatların yönetmesinden bıkmadınız mı, bütün siyasetçilerin bu tarikatlara cemaatlere her türlü olanağı verip üç beş oy için laikliği ayaklar altına almasından bıkmadınız mı'01.49 - 00045

"BU ÜLKEDE 21 YILDIR HIRSIZLIK YAPILIYOR"

Bu ülkede 21 yıldır hırsızlık yapılıyor, yolsuzluk yapılıyor, halkın emeği, alın teri beşli, on beşli, yirmi beşli çetelere peşkeş çekiliyor. Bir avuç sermayedar zengin ediliyor. Hepsinin hesabını soracağız teker teker soracağız. Biz bunu söylediğimizde intikam duygusuyla değil arkadaşlar, açık söylüyorum. Berkin Elvan'ı öldürenlerden de annesini yuhalatanlardan da hesap soracağız. Bizim kardeşimiz, canımız, Mısramız'ın evladı, siz birtakım yandaş müteahhitlere üç kuruş, beş kuruş daha fazla para kazandıracaksınız diye, bu ülkede demiryollarını mahvettiğiniz için sizin yüzünüzden öldü. O katillerin hepsi adalet önünde hesap verecek. Depremde kaybettiğimiz 50 bin tane insanın katillerinden hesap sormak bizim görevimizdir, bizim sorumluluğumuzdur, kaçmalarına da asla izin vermeyeceğiz. Siz 21 yıl boyunca sistematik olarak suç işleyeceksiniz, bir suç örgütü gibi faaliyet yürüteceksiniz, 21 yılın sonunda iktidarı kaybedeceksiniz ondan sonra gideceksiniz güle oynaya emeklilik yaşayacaksınız. Kusura bakmayın öyle yağma yok. Bu memleketin evlatlarına çektirdiğiniz çilenin hesabını vereceksiniz. Biraz önce söyledim, biz toplumun her kesiminden sadece emeğe saygı duyan, emekçinin alın terine saygı duyan ve bizzat kendisi emekçi olan yurttaş olması koşuluyla herkesten oy istiyoruz Türkiye İşçi Partisi olarak."