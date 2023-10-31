TİP Genel Başkanı Erkan Baş mahkeme kalemine girmek isteyince arbede çıktı

İSTANBUL - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay kararı beklendiği sırada beraberindeki avukatlarla birlikte mahkeme kalemine girmek isteyince arbede çıktı.

Gezi Parkı davası çerçevesinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM, yapılan bireysel başvuruda hak ihlali olduğu kararını oy çokluğuyla vermişti. Ayrıca hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucu Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ayrıca Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmedilmişti.

Kararın gönderildiği 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemine Can Atalay'ın avukatlarının yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık girmek istedi. Kaleme girmek isteyince arbede çıktı. Çıkan arbede sonrası güvenlik önlemleri alındı, heyet ise Can Atalay'a ilişkin kararı görüşmeye devam ediyor.