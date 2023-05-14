Erkan Baş: Emin Olun, Biz Kazandık. Şimdi Kazandığımızı Korumak İçin Ayaktayız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından “Sevgili dostlarım, emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından "Sevgili dostlarım, emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Baş, paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"EMİN OLUN, BİZ KAZANDIK. ŞİMDİ KAZANDIĞIMIZI KORUMAK İÇİN AYAKTAYIZ"

"Sevgili dostlarım, Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz."