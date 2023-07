Tip, TBMM'de Eyleme Başladı: "Genel Kurul'u Terk Etmeyeceğiz.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemi başlattıklarını duyurdu. Baş, “Yarın Hatay’ın bütün mahallelerinde milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler. Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul çalışmaları nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için şu anda Genel Kurul kapatılacak. Genel Kurul’u terk etmeyeceğiz. Milletvekilimiz Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye’nin her yerinde halkın ve Meclis’in iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz” dedi.