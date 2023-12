TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 'Haddinizi Bilin'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda; "Yılar sonra bakıldığında sadece ve sadece bu iktidarın şımarıklığı ve hadsizliği gözükür. İşte tam da bu nedenle TİP adına bu kürsüye 'Haddinizi bilin' demeye geldik. Buraya çıkıp da milyonlarca emekçinin alın terinden alınan parayı 'İstediğim patrona aktarırım, istediğim tarikatlara veririm' diyenleri uyarıyorum, haddinizi bilin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin bugünkü bölümü 7. Madde ile tamamlandı.

Bugünkü birleşimin son konuşmasını yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi:

"HADDİNİZİ BİLİN"

"Bütçenin sonuna geldik 5 dakikada bütçe anlatmam mümkün değil, şöyle yaptım yıllar sonra baktığımızda 'Akılda ne kalır' diye sordum. Bir milletvekilinin gerçekleri söylerken kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği, tutanaklara göre AKP grubunun 'Oh olsun' dediği… Başka bir milletvekilinin sevgili Can Atalay'ın esir tutulduğu bütçe görüşülürken bile burada olmadığı iktidarın buna da 'oh' dediği… Yıllar sonra bakıldığında sadece ve sadece bu iktidarın şımarıklığı ve hadsizliği gözükür. İşte tam da bu nedenle TİP adına bu kürsüye 'Haddinizi bilin' demeye geldik. Buraya çıkıp da milyonlarca emekçinin alın terinden alınan parayı 'İstediğim patrona aktarırım, istediğim tarikatlara veririm' diyenleri uyarıyorum, haddinizi bilin.

"SİZ ZENGİNİ SEVEN YOKSULU EZEN BİR İKTİDARSINIZ"

Sayın iktidar vekilleri, siz bu halkın acılarını kullanarak iktidar oldunuz. Denize düşen yılana sarılır sözü hiç söylenmese sizin için söylenirdi. Sizin şımarıklığınızın temel nedeni bu seçim sonuçları. Kenan Evren sizin gibi 52 değil yüzde 92 almıştı. Bugün adını hayırla anan bir kişi göremezsiniz. Hitler'in haritası sizinkinden daha fazla kapsamış dünyada adını anan bir kişi görmezsiniz. Siz bile Kenan Evren'in eteğinde büyüyen siz bile sözde ona karşı çıkmak zorunda kaldınız. O yüzden şımarmayın yüzde 52 aldınız diye gerçekler değişmez. Siz zengini seven yoksulu ezen bir iktidarsınız. Siz, 'Dindar ve kindar nesil yaratacağız' dediniz uyuşturucu kaçakçısını Yeşilay Başkanı yaptınız. Siz, 'Ahlak, erdem dediniz' insanlar depremde ölürken çadır satacak kadar alçalan birini başkan yaptınız."