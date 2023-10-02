Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü’nü sürdürüyor. Yürüyüşün ikinci gününe başlarken açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Biraz yağmur yağdı ve hayat tam anlamıyla felç oldu. Şu anda Hatay’ın değişik yerlerinde çadırkentlerin, konteynerkentlerin boşaltıldığı örnekler bize iletiliyor. Kamu binalarını su bastığı bize iletiliyor. Yani ufacık bir yağmurun bile insan hayatını altüst ettiği bir tabloyla maalesef hala karşı karşıyayız” dedi.

Erkan Baş: 'Hatay'da Ufacık Bir Yağmurun Bile İnsan Hayatını Altüst Ettiği Bir Tabloyla Malesef Hala Karşı Karşıyayız'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nü sürdürüyor. Yürüyüşün ikinci gününe başlarken açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Biraz yağmur yağdı ve hayat tam anlamıyla felç oldu. Şu anda Hatay'ın değişik yerlerinde çadırkentlerin, konteynerkentlerin boşaltıldığı örnekler bize iletiliyor. Kamu binalarını su bastığı bize iletiliyor. Yani ufacık bir yağmurun bile insan hayatını altüst ettiği bir tabloyla maalesef hala karşı karşıyayız" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in mahkumiyetlerini onadı.

Türkiye İşçi Partisi TİP Milletvekili Can Atalay'ın da bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yürüyüşün ikinci gününe başlarken TİP Genel Başkanı Erkan Baş, basın açıklaması yaptı. Erkan Baş, şunları söyledi:

"Özgürlük yürüyüşünün ikinci gününe Samandağ'dan başlıyoruz. Birazdan ikinci günün ilk adımlarını atacağız. Uzun bir yürüyüş, özgürlük yürüyüşü ve her gün ülkenin, Hatay'ın çeşitli sorunlarını gündemleştirmeye karar vermiştik.

"HATAY'DA HİÇBİRİMİZİN İNSANCA YAŞAMA, İNSANCA BARINMA HAKKINA SAHİP OLMADIĞIMIZI SÖYLEYEREK BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Biz özgürlük dendiğinde sadece serbest olma halini anlamıyoruz. Aynı zamanda insan gibi yaşayabilecek koşullara sahip olmak gerekir. Maalesef özellikle 6 Şubat depreminden sonra geldiğimiz noktada üzerinden bunca ay geçmesine rağmen Hatay'da hiçbirimizin insanca yaşama, insanca barınma hakkına sahip olmadığımızı söyleyerek başlamamız gerekiyor.

"UFACIK BİR YAĞMURUN BİLE İ NSAN HAYATINI ALTÜST ETTİĞİ BİR TABLOYLA MA A LESEF HALA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dün, belki ülkenin başka bir yerinde olsa birkaç damla yağmur yağdı diyebilirdik. Biraz yağmur yağdı ve hayat tam anlamıyla felç oldu. Şu anda Hatay'ın değişik yerlerinde çadırkentlerin, konteynerkentlerin boşaltıldığı örnekler bize iletiliyor. Kamu binalarını su bastığı bize iletiliyor. Yani ufacık bir yağmurun bile insan hayatını altüst ettiği bir tabloyla maalesef hala karşı karşıyayız.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ HATAY'DA AYNI ZAMANDA İNSANCA YAŞAMA MÜCADELESİ AYNI ZAMANDA BARINMA HAKKI MÜCADELESİ"

Geçtiğimiz günlerde Çevre Mühendisleri Odası'nın yaptığı açıklama Hatay'daki yaşam alanlarımızın yüzde 60'ında asbest soluduğumuzu söylüyor. Dolayısıyla özgürlük mücadelesi Hatay'da aynı zamanda insanca yaşama mücadelesi, aynı zamanda barınma hakkı mücadelesi. Bugün köylerde, ilçelerde yine yurttaşlarımızla buluşacağız ve onların barınma haklarının güvence altına alınması ve herkese insanca yaşam koşullarının sağlanması için birlikte mücadeleyi nasıl büyütebileceğimizi konuşacağız. Akşam bütün gün içerisinde yaptığımız görüşmeleri, değerlendirmeleri tekrar sizlerle paylaşacağız. Sesimizin ulaştığı herkese sevgiler selamlar."