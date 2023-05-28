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Erkan Baş, Oyunu İstanbul'da Kullandı

Politika Haberleri

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu İstanbul’da; Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu eşi Gülçin Baş ile birlikte İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu İstanbul'da; Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu eşi Gülçin Baş ile birlikte İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Kaynak: ANKA / Politika

Anadolu Lisesi Erkan Baş İstanbul Türkiye Politika Haberler

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