Erkan Baş, Oyunu İstanbul'da Kullandı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu İstanbul’da; Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu eşi Gülçin Baş ile birlikte İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.