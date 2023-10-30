TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın tahliyesi için nöbete başladı

GAYE ŞEYMA CAN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına karşın cezaevinden tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için İstanbul Adliyesi önünde nöbete başladı. Yerel mahkemenin 6 gündür kararını açıklamamasına tepki gösteren eden avukatlar ve milletvekilleri mesai saati bitimi öncesi İstanbul Adliyesi'nin Kalemi'ne girmek istedi ancak grubu içeri almayan güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede yaşandı. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, arbede sonrası avukatları Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı.

Geçen 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay hakkında AYM, "seçme ve seçilme hakkı" ile "kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı" yönlerinden ihlal kararı vermişti. AYM, Can Atalay kararını 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de göndermişti. Yerel mahkeme ise kararın iletilmesinin üzerinden 6 gün geçmesine karşın henüz kararını açıklamadı.

Avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde oturma eylemi yaptı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte yurttaşlar da adliye önünde nöbet tutmaya başladı. Yerel mahkemenin 6 gündür kararını açıklamamasını protesto eden avukatlar ve milletvekilleri mesai saati bitimi öncesi İstanbul Adliyesi'nin kalemine girmek istedi ancak Avukat Kemal Aytaç'ın içeri girmesinden sonra güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası adliye önüne Çevik Kuvvet Polisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin gruba müdahalesinin ardından TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, avukatlara şu çağrıyı yaptı:

"BUGÜN DE CAN ATALAY'I SERBEST BIRAKMAMAK İÇİN BİZE REVA GÖRDÜKLERİ REZİLLİK BUDUR"

"İki tane avukatı 6 gündür bekletip AYM kararını istişare etmeyi beceremeyen heyet hala içeride, hala görüşmesini yapıyor. Bugün de Can Atalay'ı serbest bırakmamak için bize reva gördükleri rezillik budur. Kapıya güvenliği diktiler. Milletvekillerini, avukatları hakimi geçtim kalemle görüşmesine engel olan bir adet Güvenlik Müdürü sıfatlı zat içeri girdi, kapıyı kitledi. Burada neredeyse bir izdiham halindeyiz. Bu ülkede Anayasa'ya bir parça saygı duyan herkesi, bütün meslektaşlarımı, avukatları, İstanbul'da bulunan milletvekillerini bu hadsizliğe karşı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne bekliyorum."