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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Ferman Saray'ın, Can Atalay halkındır

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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, darbecilere karşı direnileceğini ve kazanılacağını belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Ferman Saray'ın, Can Atalay halkındır. Bizler direneceğiz, kazanacağız. Darbeciler de işledikleri tüm suçların hesabını bir bir verecek. Yanlarına kalmayacak, unutulmayacak" dedi.

Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Ferman Saray'ın, Can Atalay halkındır! Bizler direneceğiz, kazanacağız! Darbeciler de işledikleri tüm suçların hesabını bir bir verecek. Yanlarına kalmayacak, unutulmayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel

Şerafettin Can Atalay Erkan Baş Saray İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

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