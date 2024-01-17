TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Emekli aylıkları açlık sınırının altında

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını kaydetti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının 10 bin lira olacağının açıklandığını anımsatarak, yoksullaşma yarışında emeklilerin birinci sırada yer aldığını öne sürdü.

Emeklilerin aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Baş, emekli aylıklarının asgari ücretten yüzde 41 düşük olduğunu, emeklinin açlığa mahkum edildiğini savundu.

Aylık bağlanma oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Baş, "Emekliler hazine için yük değildir. Emekçilerin fonunu en iyi emekçiler denetler. SGK yönetiminde emekçiler yer almalıdır." dedi.

Erkan Baş, kademeli emeklilik yaşı düzenlemesinin de yapılmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararlarını hatırlatan Baş, "Can Atalay serbest kalacak, serbest kalana kadar mücadeleye devam edecek." ifadesini kullandı.

TİP'in belediye başkan adayları

Baş, yerel seçimler için çalıştıklarını, dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında bazı belediye başkanı adaylarını belirlediklerini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Hakan Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Bilal Ortakalaycı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Semih Yıldız olduğunu belirten Baş, Süleyman Hacıbektaşoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Mehmet Tolga Bektaş'ın ise Şişli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

TİP Genel Başkanı Baş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da bazı ilçelerdeki başkan adaylarının belirlendiğini, Eşref Karagün'ün Arsuz, Emrah Karaçay'ın Samandağ Belediye Başkanı adayı olduğunu söyledi.