TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Özgürlük Yürüyüşü'ne Adana'da devam etti

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı, 'Özgürlük Yürüyüşü'ne Adana'da devam etti. Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da destek verdi.

Özgürlük Yürüyüşü'nü 1 Ekim'de Hatay'dan başlatan TİP Genel Başkanı Erkan Baş Adana'ya ulaştı. Bugün sabah İncirlik Mahallesi'ndeki İncirlik Üssü'ne yakın bir noktadan yürüyüşe başlayan Erkan Baş'a Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, partililer ve çeşitli STK'lar da eşlik etti. Gün sonunda Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ne ulaşmayı hedefleyen Erkan Baş, "Bu ülkede özgürlük mücadelesinin aynı zamanda bu ülkede yoksulların ekmek mücadelesiyle ne kadar bağlı olduğunu görüyoruz. Ekmeği için, aydınlık yarınları için mücadele eden tüm insanlarla beraber bu yobazların karanlığına karşı sesimizi yükseltmek Türkiye'de özgürlük mücadelesinin en önemli adımlarından bir tanesidir. Biz bugün adımlarımızı tarikatların karanlığına teslim olmayacağımızı ülkemizi yobazın karanlığına teslim etmeyeceğimizi göstermek için özgürlük için atıyoruz" dedi.

'MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Adalet yoksa, hukuk yoksa hiçbir şey yoktur. Özgürlük arayışında Can Atalay'ın arkadaşlarımız ve başkanın yanındayız. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adalet için yürüyenlere, mücadele edenlere destek vermeli ve yanında olmalı. Mücadelenizin yanındayız" diye konuştu.

?TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yürüyüşü Ankara'da son bulacak.