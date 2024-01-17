17 Ocak 2024 Gündemi
Saadet Partisi-Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Karabağlar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. TBMM Genel Kurulu toplanacak. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HSK'da boşalan bir üyelik için aday seçimi yapacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Sinema alanındaki emek ve meslek örgütleri, İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde 'Sansüre Hayır' açıklaması yapacak.
ANKA HABER AJANSI 17 OCAK 2024 GÜNDEMİ
09.30: Saadet Partisi-Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
10.30: İyi Parti TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
13.00: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Karabağlar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'da; TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.30: TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HSK'da boşalan bir üyelik için aday seçimi yapacak.
15.30: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
16.00: Sinema alanındaki emek ve meslek örgütleri, İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde "Sansüre Hayır" açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…