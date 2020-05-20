Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı
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Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı

Adana'da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişiye polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu.

Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı
20.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 03:00

Adana'da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişiye polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtığı sırada kaza yapıp polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aracında uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 16 J 6521 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü polislerden kaçmaya başladı.

4 KİLOMETRE KAÇTI, SONRA KAZA YAPTI

Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi ile narkotik polisi ve asayiş polisleri filmleri aratmayan kovalamaca meydana geldi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Yüreğir ilçesine bağlı Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen şüpheli kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA

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