Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul

Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

13.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:00

Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor.

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" saat 10.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul boğazına giriş yaptı. Bahama Adaları bayraklı platformun Boğazından geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkör eşlik ediyor.

Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Kaynak: İHA

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